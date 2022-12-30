Также могла производиться доставка техники.

В пятницу, 30 декабря, из РФ в Беларусь прилетели 6 военно-транспортных бортов ВКС РФ.

Как сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", самолеты могли перевозить технику или солдат.

Так, на беларуский аэродром в Мачулищах в течение 13 часов прилетели шесть военно-транспортных самолетов Ил-76МД ВКС РФ. Первый – около 4 часов утра, последний – около 18 часов.

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"По нашей информации, все самолёты что-то привозят в Беларусь, но что именно — пока неизвестно. Нельзя исключать, что может идти как доставка техники, так и ротация/подвоз мобилизированных", – говорится в сообщении.

В "БГ" отметили, что если речь идет о привозе в страну солдат ВС РФ, то их могли привезти не более 1470 (вместимость каждого из Ил-76МД — 245 человек).

Российские военные в Беларуси

10 октября российский диктатор Владимир Путин и непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявили о развертывании совместной группировки войск Беларуси и РФ. Эксперты прогнозировали, что ее сформируют до середины зимы, а управлять ею будет российская сторона.

В течение последних недель россияне стягивают в Беларусь военную технику и живую силу. В декабре аналитики констатировали, что РФ начала стягивать военную технику к украинской границе, а Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Москва готовит еще одно наступление на Киев уже этой зимой и это не вызывает у него сомнений.

По информации главы Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, по состоянию на 28 декабря на территории Беларуси находились более 10 тысяч российских солдат. Он подчеркивал, что этого количества недостаточно для нового наступления на Украину.

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