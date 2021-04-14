По оценкам американской стороны, на сегодня в Крыму находятся более 30 тысяч российских военных.

Представитель миссии США в ОБСЕ Кортни Австриан заявила, что Россия перебросила дополнительно в оккупированный Крым от 15 до 25 тысяч своих военных.

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Как сообщает "Крым.Реалии", об этом она сказала на форуме в Вене.

Представитель США отметила, что согласно информации, полученной из доступных источников, «сейчас у России на границе с Украиной размещено больше войск, чем когда-либо с 2014 года».

«Россия перебросила 15-25 тысяч военнослужащих в Крым или ближе к границам Украины. В это число входят пехота, танковые батальоны, вертолеты, средства ПВО. Эти силы добавляют к уже значительно возросшим боевым возможностям России в Крыму и вдоль его международно признанной границы с Украиной. В Крыму, по нашим оценкам, численность военнослужащих России составляет 31 500 человек, а также развернуты современные системы противовоздушной обороны, такие как С-400, истребители и крылатые ракеты береговой обороны», – сообщила Австриан.

По ее информации, вдоль международно признанной границы с Украиной с 2015 года «Россия значительно увеличила численность своих войск, разместив десятки тысяч военнослужащих, повторно активировав подразделения, обновив базы и разместив более мощную наземную, воздушную и противовоздушную оборону».

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 Марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

В Минобороны РФ сегодня заявили, что Россия перебросила на свои западные границы две армии и три соединения ВДВ.

Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал Москву к деэскалации напряжения.

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Автор: Дмитрий Захаров