По словам главы украинской делегации в ТКГ, это должны быть законы о демилитаризации, амнистии и выборах в ОРДЛО.

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук считает, что в ближайшее время Верховная Рада должна принять три основных для достижения мира законы.

Об этом он сказал в интервью Громадському.

"Нельзя говорить о выборах, когда там находятся незаконные военные формирования, наемники, люди, которые пришли туда воевать и зарабатывать деньги на войне. Там не действуют украинские законы, нет украинских партии, СМИ. Там украинского сейчас нет ничего. И там нет условий для проведения выборов. Скажем, вдруг бы выборы назначили в таком формате, как хотят Россия и ОРДЛО - сначала выборы, а затем граница. Приглашают на выборы наблюдателей. Наблюдатели задают вопрос: а кто должен обеспечить там их безопасность?" - сказал Кравчук.

Он отметил, что ОРДЛО не является государственным формированием, признанным миром.

"Россия говорит, что это украинская территория. И это правда - это украинская территория, временно оккупированная. Значит, наблюдатели обращаются к украинской власти: вы можете обеспечить мир и спокойствие людей, которые будут наблюдать? Ну как мы можем сказать «можем», когда нас там нет? А этого не хотят видеть и воспринимать Россия и ОРДЛО. Таким образом мы доказываем - это нереально. Не потому, что мы хотим или не хотим. Это нереально - сначала выборы, затем граница. Мы сначала подготовим условия - это первое и самое необходимое, а потом будем говорить о выборах. Верховная Рада в ближайшее время должна принять три, по нашему мнению, основных закона - о демилитаризации этих районов, об амнистии и о выборах. Их обязательно надо принять, чтобы начинать это важное движение вперед", - считает Кравчук.

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Что касается амнистии он отметил, что вопрос об амнистии поднимается не впервые.

"Закон об амнистии принимали, только он не подписан, лежит в Верховной Раде. Я думаю, что его надо еще раз глубоко изучить, учесть предложения и тех людей, которые живут на неподконтрольных Украине территориях, чтобы не было случайностей. Нельзя принять закон и амнистировать всех без разбора, как и нельзя всех подряд наказать. Не могут быть амнистированы военные преступники или те, кто насиловал, мучил людей и пр. Но это надо сделать, во-первых, на основе закона, и, во-вторых, с учетом ситуации и мнения тех людей, которые там живут. Я убежден, что эти люди лучше знают, кто что делал и почему делал в тех непростых условиях", - сказал Кравчук.

Плана действий по Донбассу: что известно

5 ноября украинская делегация в ТКГ обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу: вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года; отмена властями РФ ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства; восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ; увеличение количества миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1,5 тыс. человек); только в случае выполнения первых четырех условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

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Автор: Юлия Петриченко