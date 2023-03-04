Иначе группа не смогла бы пересечь границу с Россией.

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин заявил, что украинские власти знали об их операции в Брянской области. Без согласования группу просто уничтожили бы во время пробы пересечения границы.

"Как Вы себе представляете, чтобы я прошел там ночью в темноте? Есть заминированные мосты, есть камеры, беспилотники с тепловизорами, есть скрытые наблюдательные пункты. Если бы я ни с кем (в Вооруженных силах Украины - УНИАН) это не согласовал, я думаю, нас было бы просто уничтожено", - сообщил Никитин в интервью Financial Times.

По его словам, в операции участвовали около 45 человек, некоторые из них - партизаны подпольной сети на территории РФ. В одном из сел действительно произошла перестрелка, но Никитин заверил, что ничего не знает о жертвах среди мирного населения. Операция в Брянской области дала россиянам почувствовать, насколько они беззащитны, отметил Никитин.

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"Они (власти РФ - УНИАН) почувствовали, насколько они беззащитны. Мы бегали и работали в приграничной зоне, которая должна быть под строжайшей охраной... Главное было напомнить россиянам... Вы можете и должны браться за оружие. Мы поддержим всех, кто хочет отстранить этих кремлевских узурпаторов от власти", - сказал Никитин.

Операция в Брянской области

2 марта информационное пространство всколыхнули новости росСМИ о том, что на территорию Брянской области РФ якобы проникла "украинская ДРГ". Эта "сенсация" вскоре обрастала новыми деталями, а впоследствии россияне сообщили о жертвах и "захвате заложников".

Украинская сторона высмеяла все эти версии, а через несколько часов представители Российского добровольческого корпуса взяли на себя ответственность за эту операцию, заявив, что "свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

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