По словам Табаха, Путин не будет нападать на Украину, однако она должна быть всегда готова к войне.

Президент РФ Владимир Путин из-за "отравления властью" ведет себя развязно и способен не только на агрессивные действия в отношении Украины, но и может втянуть мир в новую глобальную войну.

Об этом заявил капитан первого утра в отставке ВМС США Гарри Табах, пишет "Обозреватель".

"У диктаторов, которые так долго у власти, развивается паранойя, они больны, они отравлены этой властью. Они могут совершить какой-то сумасшедший поступок", - говорит офицер НАТО.

По его словам, спровоцированный кризис с мигрантами на границе Беларуси с ЕС Путин использует как для дестабилизации в Европе, так и для собственного самоутверждения в РФ и за ее пределами.

Читайте такжеАмериканский дипломат сказал, решится ли Кремль снова напасть на Украину

"Он показывает своим людям: мол, смотрите, что они там творят, а я вас оберегаю от всего этого, обеспечиваю стабильность и процветание. А потом все будут ему звонить, просить собраться, потому что без него эту проблему решить не могут", - говорит Табах, объясняя, что это его "старый финт, как любого диктатора".

Офицер убеждает, что Путин до сих пор не отказался от идеи создания "новороссии", однако уже не готов открыто напасть на Украину.

"Опасность широкого наступления есть всегда. Но Украина сегодня - это не Украина 2014 года", - подчеркнул американский капитан.

По его словам, захватить Украину "нахрапом" Путин не сможет, однако она должна быть всегда готовой к войне.

"Если вы не будете готовиться к войне, как в 2014 году, как Польша 1939 года, война точно будет. А если готовиться к войне, то ее можно избежать", - подытожил он.

Ранее советник Главкома ВСУ и экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош рассказал, что хотел бы обсудить с Путиным будущий развал России.

До этого журналист Иван Яковина рассказывал, что Путин под влиянием министра обороны РФ Сергея Шойгу увлекся шаманскими обрядами и для участия в них посещает периодически Сибирь.

Автор: Виолетта Орлова