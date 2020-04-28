Обстрел из артиллерии возле участка разведения: на Донбассе во вторник погиб украинский военный

Террористы открыли огонь из артиллерии.

В Луганской области в результате вражеского обстрела 28 апреля погиб украинский военнослужащий.

Об этом вечером во вторник сообщил пресс-центр штаба ООС.

"Несмотря на поминальные дни, враг из района жилых кварталов Голубовского применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, а также вел огонь по нашим защитникам из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С направления населенного пункта Первомайск оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку от участка разведение сил и средств №2 "Золотое", - рассказали в штабе.

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Вследствие этих действий террористов боец ВСУ получил смертельное осколочное ранение.

"Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и подчеркивает, что коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными", - говорится в сообщении.

"Такие преступные действия российскими захватчиками осуществляются целенаправленно в преддверии видеоконференции министров иностранных дел стран Нормандского формата. Вполне очевидно, что оккупанты имеют целью заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить украинских военнослужащих в срыве мирных договоренностей", - считают в командовании.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства по прекращению огня и девять раз обстреляли позиции Объединенных сил.