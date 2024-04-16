Сформирована уже тысяча групп разминирования.

В Украине создан Корпус деминеров, к которому присоединились подразделения Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Они будут выполнять задачи на деоккупированных территориях. Об этом рассказал начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны полковник Руслан Берегуля, сообщает АрмияInform.

"Корпус деминеров фактически создан. На сегодня к нему присоединились подразделения Минобороны и ВС Украины, которые будут выполнять задачи на деоккупированных территориях. Уже созданы 1000 групп разминирования", - отметил Берегуля.

Впрочем, по его словам, пока есть сложность - не хватает достаточного количества автомобильной, специальной техники и оборудования.

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"Мы работаем с нашими иностранными партнерами, которые присоединились к Коалиции по разминированию. Благодаря нашей совместной работе в ближайшее время следует ожидать предоставления нам материально-технической помощи. Благодаря чему мы доукомплектуем подразделения, входящие в Корпус деминеров", - пояснил он.

Берегуля добавил, что на сегодня эти подразделения уже работают в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. В Корпус деминеров будет входить 5 тыс. специалистов. Его задачами будут обследование территорий, очистка местности в рамках оперативного реагирования и проведение мероприятий гуманитарного разминирования.

Разминирование украинской территории - последние новости

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас около 156 тыс. квадратных километров, то есть 26% территории Украины, являются потенциально опасными из-за российского минного террора.

По его словам, уже две сертифицированные отечественные машины привлечены в разминировании, также проходят испытания третьей.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что была создана международная коалиция гуманитарного разминирования, которая привлекла в этот сектор более 700 млн долларов.

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