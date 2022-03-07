Юрий Прилипко погиб вместе с двумя побратимами.

Российские оккупанты на Киевщине застрелили главу Гостомельской общины Юрия Прилипко. Он вместе с побратимами раздавал людям хлеб и лекарства.

Об этом сообщает Гостомельский поселковый совет.

"Председатель Гостомельской общины Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая сгоревших и утешая отчаявшихся", - говорится в сообщении.

Прилипко расстреляли с двумя побратимами - Русланом Карпенко и Иваном Зарей. Они привезли для людей гуманитарную помощь.

"Никто его не заставлял идти под пули оккупантов. Мог как и сотни других пересидеть в погребе. И кто бы упрекнул!? Но его ждали, на него надеялись, в него верили. И он сделал свой выбор", - написали в поселковом совете.

Учитывая ситуацию, жителей Гостомеля на похороны не приглашают, но в сельсовете попросили молиться за него.

Напомним, что о смерти Прилипко сообщали 3 марта. Тогда известный украинский политолог Юрий Романенко со ссылкой на очевидцев рассказал, что оккупанты расстреляли Прилипко прямо во дворе его дома.

Однако тогда эту информацию опровергли. Стало известно, что Прилипко выжил, хотя и действительно попал под обстрел. На этот раз оккупанты реализовали свои преступные намерения.

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