Это первые свидетельства применения заградительных отрядов непосредственно от оккупантов с передовой.

Российские оккупанты признаются, что их контролируют так называемые заградительные отряды. Поэтому в атаку захватчики буквально идут под принуждением расстрела с тыла.

Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm, со ссылкой на очередную порцию радиоперехватов переговоров российских военнослужащих на одном из самых горячих направлений в зоне боевых действий.

Наблюдатели отмечают, что практика применения заградительных отрядов не нова. О ней ранее рассказывали пленные, но это первые свидетельства о такой тактике непосредственно от оккупантов, находящихся в окопах.

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На аудиозаписи командир приказывает группе оккупантов идти в наступление, иначе всех их расстреляют с тыла.

"Большой", приказ сверху: кто не идет (в наступление - УНИАН) - расстрел на месте... Без всякой критики, если мы все не сделаем, нас с тобой двоих расстреляют. "Большой", передай дальше, если они не пойдут вперед, всей группе будет п*зда", - заявил командир.

Судя по контексту радиопереговоров, в штурмовой группе оккупантов произошла паника. Командир приказывает "возвращать и заводить" оккупантов, унять панику, ведь иначе их всех ликвидируют за отказ идти в наступление.

Другие перехваты оккупантов

Российские оккупанты часто раскрывают шоковые детали с передовой. Недавно захватчик рассказал, что россияне убивают друг друга под Бахмутом Донецкой области. В частности, командиры приказывают ликвидировать старших штурмовых групп, которые отказываются идти в бой.

Несмотря на ликвидацию оккупантов своими же сослуживцами, россияне массово гибнут под прицельным огнем украинских воинов. Трупов настолько много, что пораженные оккупанты рассказывают о них родным. В частности, оккупант 27-й мотострелковой бригады РФ пожаловался на огромные потери среди личного состава и панические настроения вновь прибывших бойцов.

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