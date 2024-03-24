Захватчики поспешно провели "расследование" и установили подозреваемых в преступлении.

Российские оккупанты не отдают родным тела трех расстрелянных жителей села Коханы Херсонской области.

Как сообщает в Telegram Центр прав человека ZMINA, тела Александра Карпуся, Александра Голенкова и Николая Вознова нашли в Коханах на прошлой неделе.

"Оккупанты провели так называемые "следственные действия" и задержали двух военнослужащих из Волгоградской области РФ. Единственное, что известно об убийстве - на телах мужчин были обнаружены огнестрельные ранения", - говорится в сообщении.

Тела убитых пролежали три дня, потому что никто не хотел ехать их забирать. Сейчас оккупанты не отдают тела родным мужчин.

Расстрел гражданских в Коханах

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты, завербованные в колонии, расстреляли трех мирных украинцев в оккупированном селе Коханы Херсонской области.

Тела мужчин с огнестрельными ранениями головы нашли соседи в прихожей одного из домов. Погибшие - мужчины с фамилиями Карпусь, Голенков и Вознов.

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