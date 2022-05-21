Это 37-летний Чингиз Атантаев.

Вчера, 20 мая, издание The New York Times опубликовало фотографии и видеоматериалы, которые доказывают казнь восьмерых гражданских мужчин в Буче российскими военными. Личность одного из оккупантов-преступников удалось выяснить. Скорее всего, это 37-летний Чингиз Атантаев.

Расследование на основе статьи The New York Times провело российское издание "Важные истории".

Фото и видео от NYT подтверждают, что оккупанты нашли в одном из домов Бучи девятерых мужчин. Их допросили, а затем отвели во двор здания неподалеку и казнили. Лишь одному из гражданских удалось выжить.

Опубликованные кадры были сняты на камеру видеонаблюдения, которая расположена через дорогу от места расстрела. На видео и фото показаны российские десантники, и личность одного из них удалось выяснить журналистам из РФ.

"Важные истории" утверждают, что с большой долей вероятности на снимке от NYT (присутствует ниже) справа стоит 37-летний Чингиз Атантаев. Это подтверждают сервисы распознавания лиц и биография вояки.

Атантаев родился в Магадане, но много лет живет в Пскове. Именно в этом городе дислоцируются 104 и 234 десантно-штурмовые полки, которые, по сообщению The New York Times, причастны к резне в Буче. В социальных сетях вояка подписан на группы об армии, оружии и боевых единоборствах. Более того, в 2017 году, добиваясь улучшения жилищных условий, он подавал в псковский суд иск к Минобороны "о признании несовершеннолетней дочери его супруги членом семьи военнослужащего".

Последний раз Атантаев заходил на свою страницу во "ВКонтакте" 12 апреля. "Важные истории" связались с женой солдата Татьяной Чеснак, но она отказалась давать контакты мужа. Статью The New York Times женщина назвала фейком.

"Сами посмотрите, солдаты там гладко выбриты. Вы как думаете, они там в таком виде ходили что ли? Поэтому, где они взяли фотографии эти, вообще непонятно", — заявила Чеснак.

Напомним, недавно в Украине прошел первый судебный процесс над оккупантом, который расстрелял мирного жителя в Сумской области. Вадим Шишимарин признал свою вину, а прокуратура запросила для него пожизненное заключение.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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