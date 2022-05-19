Государственное обвинение запросило для российского военнослужащего Вадима Шишимарина пожизненный срок заключения за убийство безоружного гражданского жителя Сумской области.
Как сообщает издание "Играть", российский военный на суде пояснил, почему он выстрелил в безоружного человека. "Там был мужчина, он разговаривал по телефону. Прапорщик Макеев приказал стрелять. Я отказался. Тогда еще один военнослужащий угрожающим тоном приказал мне стрелять, аргументировав это тем, что он нас сдаст. Я выстрелил короткой очередью", - сказал он.
Отвечая на вопрос судьи о "внутреннем отношении" к убитому, военный сказал: "Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы меня отцепились".
Процесс происходит в открытом режиме в Соломенском суде Киева.
Напомним, что сегодня выступила потерпевшая по делу - вдова убитого Александра Шелипова, Екатерина Шелипова. Она рассказала, что была в тот день дома (ее муж погиб недалеко от дома) и слышала выстрелы, а когда вышла во двор и подошла к калитке – увидела Шишимарина с автоматом в машине.
Потерпевшая сказала, что хотела бы для 21-летнего российского военного пожизненного срока. "Но если его поменяют на наших защитников "Азовстали", я не буду против", – добавила женщина.
Как сообщал УНИАН, Вадим Шишимарин - командир отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области РФ. Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Согласно Уголовному кодексу, ему грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного. Это первый судебный процесс такого рода с начала масштабного вторжения России в Украину.