На суде российский оккупант объяснил, почему он выстрелил в безоружного мужчину.

Государственное обвинение запросило для российского военнослужащего Вадима Шишимарина пожизненный срок заключения за убийство безоружного гражданского жителя Сумской области.

Как сообщает издание "Играть", российский военный на суде пояснил, почему он выстрелил в безоружного человека. "Там был мужчина, он разговаривал по телефону. Прапорщик Макеев приказал стрелять. Я отказался. Тогда еще один военнослужащий угрожающим тоном приказал мне стрелять, аргументировав это тем, что он нас сдаст. Я выстрелил короткой очередью", - сказал он.

Отвечая на вопрос судьи о "внутреннем отношении" к убитому, военный сказал: "Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы меня отцепились".

Процесс происходит в открытом режиме в Соломенском суде Киева.

Напомним, что сегодня выступила потерпевшая по делу - вдова убитого Александра Шелипова, Екатерина Шелипова. Она рассказала, что была в тот день дома (ее муж погиб недалеко от дома) и слышала выстрелы, а когда вышла во двор и подошла к калитке – увидела Шишимарина с автоматом в машине.

Потерпевшая сказала, что хотела бы для 21-летнего российского военного пожизненного срока. "Но если его поменяют на наших защитников "Азовстали", я не буду против", – добавила женщина.

Как сообщал УНИАН, Вадим Шишимарин - командир отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области РФ. Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Согласно Уголовному кодексу, ему грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного. Это первый судебный процесс такого рода с начала масштабного вторжения России в Украину.

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