В селе Верхний Токмак захватчики ездят по домам и ищут участников АТО (ООС) и оружие.

В Энергодаре оккупанты захватили помещение "Укртелекома", воровали и повредили все оборудование.

Об этом в Facebook сообщает Запорожская областная военная администрация.

"Таким образом враг пытается отключить украинскую связь и Интернет для беспрепятственного ведения лживой пропаганды среди горожан", - сказано в сообщении.

В Запорожской ОВА также сообщают, что в селе Верхний Токмак захватчики ездят по домам и ищут участников АТО (ООС) и оружие.

"Обыскивают дома и бьют мужчин, потом их похищают, увозят в неизвестном направлении, а жителям села угрожают. Подобная ситуация сложилась и в Энергодаре, где россияне пытаются найти людей с украинской государственной позицией и учинить над ними расправу. А в Мелитополе два дня назад оккупанты похитили 66-летнего пенсионера, бывшего сотрудника СБУ из собственного же дома. По словам близких, у мужчины - астма, но захватчики даже не позволили ему взять с собой лекарство. Место пребывания человека не известно", - сказано в сообщении.

В ОВА отмечают, что российские оккупанты обстреливают населенные пункты области с применением авиации, реактивной системы залпового огня "Град", ствольной артиллерии, 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов. При этом уничтожают гражданскую инфраструктуру, блокируют места и коридоры для эвакуации мирного населения из районов ведения боевых действий.

В результате обстрела Гуляйполя и Орехова были повреждены распределительные газопроводы низкого и среднего давления. В г. Орехов зафиксировано разрушение 8 жилых домов.

Оккупация Энергодара

2 марта жители Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, не впускали российские войска в город. Жители города массово вышли и стали на пути движения вражеской колонны. Оккупанты отошли, но уже на следующий день, 3 марта, российские войска обстреляли блокпост в Энергодаре и применили оружие против мирного населения, зашли в город.

20 марта Орлов заявил о похищении оккупантами своего первого заместителя Ивана Самойдюка.

24 марта большинство депутатов Энергодарского городского совета сложили свои полномочия для недопущения использования их голосов под принуждением для создания незаконных "народных республик".

27 марта российские оккупанты создали в Энергодаре так называемый "народный совет", который возглавил депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Шевчик.

Орлов заявил, что созданный так называемый "народный совет" во главе с Шевчиком не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины.

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