Оккупант рассказал своей девушке, что он взял в плен троих украинцев, а она сразу начала придумывать варианты пыток для военных.

Украинская разведка получила еще одно доказательство жестокости и кровожадности россиян. Жители страны-агрессора призывают убивать украинских военных, которые попадают в плен.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, россиянка потребовала пытать и убивать защитников нашей страны во время телефонного разговора с оккупантом. Перехват их беседы уже появился в Telegram-канале ГУР.

Так, оккупант жалуется, что каждый день они находятся под ударами ВСУ. Россиянин также рассказал, что он поймал трех украинских военных. Девушка сразу же спросила, убили ли рашисты пленных. Оккупант сообщил, что они допрашивают украинцев, на что россиянка ответила требованием "расчленить" военных.

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"Убей! Допросите, отрежьте, убейте их, расчлените, разорвите, сожгите! Заберите все у них, нах*р они вам нужны. Еще кормить их, вообще не кормите их, к дереву привяжите", - заявила девушка оккупанта, на что тот начал смеяться.

Рашист предупредил девушку, что потом она может услышать свой голос в группах, намекая, что их разговор могут прослушивать и записывать. Однако россиянку это даже не смутило.

Военные преступления РФ: что известно

Российские оккупанты убивают, насилуют и пытают украинцев. Военные преступления рашистов не останутся безнаказанными. Ранее УНИАН уже сообщал, что Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил уверенность, что 2023 год станет определяющим в вопросе привлечения российских военных преступников к ответственности.

Недавно в Изюме нашли останки трех жертв россиян, их расстреляли в машине. Также ГУР перехватила разговор оккупанта, который признался, как на самом деле русские бежали из Лимана. Он рассказал, что рашисты насиловали и убивали людей.

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