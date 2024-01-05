По словам военных экспертов, из-за низкой точности эти баллистические ракеты РФ предположительно будет использовать исключительно с целью атак по украинским городам.

Баллистические ракеты, которые Россия получила от Северной Кореи, - это, как минимум, KN-23. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники. Издание получило подтверждение, что анализ обломков одной из ракет, которая была применена по Харькову 2 января, свидетельствует об именно этой ракете.

По словам аналитиков, из-за абсолютной закрытости КНДР все что известно о KN-23 - это заявления Пхеньяна и данные радиолокационного контроля со стороны Южной Кореи во время испытаний любого северокорейского ракетного вооружения. Так, даже такие параметры, как длина, диаметр и общий вес, являются результатом только анализа по имеющимся фотографиям.

"Максимальная зафиксированная дальность пуска этой твердотопливной ракеты составляет до 690 км. Такая дальность была зафиксирована 25 июля 2019 года во время четвертого известного тестового запуска, который начался 4 мая того же года. В то же время дальность в 690 км была достигнута за счет меньшей боевой части чем 500 кг, которая скорее всего используется в версии этой ракеты с дальностью в 450 км, которая дважды была продемонстрирована 6 июня 2019 года на испытаниях", - говорится в материале.

При этом габариты KN-23 оценивают в 7,5 метра в длину, 0,95 метра в диаметре, общий вес - 3415 кг.

"В то же время существует обоснованное мнение, что появление KN-23 связано с получением технологий из РФ, потому что целый ряд решений KN-23 являются аналогичными ракете 9М723 ОТРК "Искандер". В частности, совпадает квазибалистическая траектория полета с апогеем до 60 км на дальности в 240 км (испытания 4 мая 2019 года) и в стабильные 50 км на дальности 420, 430 и 690 км (во время других тестовых запусков). Кроме того, считается, что KN-23, как и 9М723, может маневрировать на маршевом и терминальном участке за счет рулей в сопле двигателя", - пишет издание.

По словам военных аналитиков, ряд успешных запусков во время испытаний прямо показывает об использовании Северной Кореей уже отработанных готовых технологий и решений.

"Для запуска ракеты используется пусковая на колесном шасси 8х8, если в первой продемонстрированной версии, как и пусковая "Искандер", она несла две ракеты, то потом количество было сокращено до одной. Считается, что это шасси имеет много общего с белорусским МЗКТ-7930, или вообще произведено в Минске. Также существует и железнодорожная версия пусковой KN-23", - предполагают эксперты.

По их мнению, низкая точность "и возможно низкая недействительность KN-23" предположительно приведет к ее использованию Россией исключительно с целью ударов по городам.

"Что касается перехвата этой ракеты, то это возможно ЗРК с возможностью противоракетной обороны, такими как, Patriot PAC 3 и SAMP/T", - резюмирует издание.

Использование Россией северокорейских ракет против Украины

Во время праздников РФ нанесла по Украине удары баллистическими ракетами, полученными от Северной Кореи. Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что РФ также ищет аналогичное вооружение ближнего радиуса действия у Ирана.

Также УНИАН сообщал, что Соединенные Штаты созвали Совет безопасности Организации объединенных наций из-за новых ракет в арсенале России. Заседание должно состояться 10 января.

В свою очередь Великобритания уже жестко отреагировала на использование РФ северокорейских ракет против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: