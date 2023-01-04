Российские оккупанты снова обстреляли Запорожье, противники применили ракеты С-300.
В результате ракетного удара разрушены складские здания, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, об этом сообщили в Офисе президента Владимира Зеленского.
"Ракетный удар по городу. Враг применил ракеты С-300. Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры. Один человек получил ранения", - говорится в сообщении.
В ОП добавили, что на месте вражеского удара возник пожар, были разрушены два складских здания.
Отмечается, что взрывной волной поврежден 5-этажный жилой дом и припаркованные рядом автомобили.
Обстрел Запорожья - сегодня это стоит знать
Поздно вечером 3 января стало известно, что враг обстрелял Запорожье. Местные власти сообщили, что россияне попали в объект гражданской инфраструктуры.
Позже выяснилось, что в результате вражеской атаки на предприятии возник пожар, в близлежащих домах от взрывной волны повылетали окна, и один человек получил осколочное ранение.
Стоит отметить, что захватчики уже не раз обстреливали Запорожье, есть много разрушений, жертв и пострадавших.