Работы по ликвидации последствий вражеского удара продолжаются, отметили в Офисе президента.

Российские оккупанты снова обстреляли Запорожье, противники применили ракеты С-300.

В результате ракетного удара разрушены складские здания, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, об этом сообщили в Офисе президента Владимира Зеленского.

"Ракетный удар по городу. Враг применил ракеты С-300. Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры. Один человек получил ранения", - говорится в сообщении.

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В ОП добавили, что на месте вражеского удара возник пожар, были разрушены два складских здания.

Отмечается, что взрывной волной поврежден 5-этажный жилой дом и припаркованные рядом автомобили.

Обстрел Запорожья - сегодня это стоит знать

Поздно вечером 3 января стало известно, что враг обстрелял Запорожье. Местные власти сообщили, что россияне попали в объект гражданской инфраструктуры.

Позже выяснилось, что в результате вражеской атаки на предприятии возник пожар, в близлежащих домах от взрывной волны повылетали окна, и один человек получил осколочное ранение.

Стоит отметить, что захватчики уже не раз обстреливали Запорожье, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

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