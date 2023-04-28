Больше всего погибших – в Умани, где ракета попала в многоэтажку.

В результате массированного ракетного удара по Украине минувшей ночью погибли шесть человек, включая одного ребенка. Еще 11 получили ранения. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский.

"Сегодня из-за ночного террора врага против мирных спящих людей на Днепропетровщине, Черкасщине и Киевщине по состоянию на 8 часов известно о пяти погибших, среди них ребенок, и 11 человек ранены, среди них также ребенок", – сообщил он.

В настоящее время полиция документирует преступления на месте ударов. Выговский отметил, что у каждого преступления есть имя.

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Чуть позже в полиции уточнили, что в Умани погибли 4 человека. Т.е. с учетом двух погибших в Днепре общее число жертв должно составлять уже 6 человек.

Комментируя удар по многоэтажке в Умани, глава Офиса президента Андрей Ермак призвал к ужесточению санкций против РФ.

"Ничтожные существа попали ракетой в многоэтажку. Ракетный обстрел произвели тогда, когда гражданские люди спали. Типичный почерк русских террористов. Должны перекрыть кислород россиянам. Санкции должны касаться тех стран, которые помогают России покупать западные чипы для производства ракет в обход ограничений", – заявил он.

Ракетный удар ночью 28 апреля

Около 4 утра российская авиация нанесла ракетный удар по нескольким городам Украины. Всего были выпущены 23 крылатые ракеты, из которых украинским защитникам удалось сбить 21.

Самый значительный ущерб получил город Умань, где ракета попала в многоэтажку. Также известно о гибели женщины и ребенка в Днепре. Над Киевской областью сбиты все ракеты, но обломки одной из них повредили жилую многоэтажку, ранен ребенок.

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