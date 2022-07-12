Проведена расчистка и разбор более 420 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются.

Число погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Часовом Яру Донецкой области выросло до 43.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

"По состоянию на 18:00 личный состав Главного управления выявил и достал из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-этажного жилого дома в г. Часов Яр тела 43 погибших, из них один ребенок (мальчик около 9 лет)", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что из-под завалов удалось спасти 9 человек.

"Проведены расчистка и разбор более 420 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются", - сказано в сообщении.

Ракетный удар по Часовому Яру: что известно о трагедии

Как сообщал УНИАН, оккупанты вечером 9 июля из "Ураганов" обстреляли город Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Ракеты попали в 5-этажку. В доме полностью разрушены два подъезда.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что под завалами могут находиться по меньшей мере 30 человек, в том числе 9-летний ребенок. Впоследствии тело ребенка достали из-под завалов, число погибших тогда увеличилось до 33.