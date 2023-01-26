О дефиците ракет в РФ говорят как отечественные, так и иностранные эксперты.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Россия вынуждена использовать ракеты из "неприкосновенного" запаса. По Украине оккупационные войска фактически бьют только что выпущенными с конвейера ракетами.

Как рассказал Романенко в эфире Апостроф TV, о дефиците ракет в РФ говорят как отечественные, так и иностранные эксперты. При этом оккупационное войско еще имеет достаточный запас оружия в целом.

"Общаясь с людьми на местах, видно, что "кучность" российских ударов уменьшается. По разным оценкам, по современным ракетам российский ВПК может дать лишь в районе 40-50 единиц в месяц", – отметил он.

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По словам генерала, в последнее время россияне почти не используют "Искандеры" наземного базирования. Вместо этого они используют морские платформы (надводные и подводные корабли) в Черном и Каспийском морях. Кроме того, враг запускает ракеты со стратегических бомбардировщиков.

"Поэтому ПВО, которые мы получаем от партнеров, – это отличное содействие, которое еще больше укрепляет наш "щит". Но нам нужен и "меч" – дальнобойные ракетные комплексы, способные сбивать эти российские самолеты, в частности, разведчики, и авиация", – добавил Романенко.

Ракетный удар по Украине 26 января

26 января 2023 года Россия в очередной раз осуществила массированный ракетный удар по Украине. В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне совершили 59 пусков ракет, 47 из которых – уничтожены.

В Украине вследствие этой воздушной атаки со стороны Российской Федерации погибли 11 мирных жителей. Оккупанты ударили по 11 областям нашей страны. Наибольшие повреждения частных домов и зданий получила Киевская область.

Кроме того, в результате атаки россиян ракетами и дронами повреждено энергетическое оборудование в нескольких регионах. В Днепровском регионе уничтожено основное высоковольтное оборудование.

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