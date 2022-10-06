Жители нескольких районов сообщили о звуках взрывов, или запусков ракет.

В ночь на четверг, 6 октября, в Гомельской области Беларуси наблюдалась подозрительная активность.

Об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

По информации ряда источников, около 5:30 в нескольких локациях Гомельской области местные жители слышали от одного до двух взрывов, или звуков похожих на запуски ракет.

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Эту информацию подтвердили источники минимум в двух районах: Мозырском и Петриковском. По данным наблюдателей, в это же время с аэродрома в Барановичах поднимался истребитель, который провел в воздухе более часа, но ракетных запусков не сделал. Истребитель мог вылетать на перехват потенциальных нарушителей воздушного пространства на юге Беларуси.

Как отмечает проект, рано утром РФ нанесла ракетные удары по центру Запорожья и по Хмельницкой области Украины. Есть сообщения и о звуках взрывов на Житомирщине. В то же время пока нельзя точно подтвердить, что эти удары осуществлялись с территории Беларуси.

Ракетные удары по Украине 6 октября: что известно

Как сообщал УНИАН, 6 октября российские оккупанты нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье. Под завалами оказались люди.

По предварительным данным, погибли люди, семеро с ранениями различной степени тяжести госпитализированы среди них – трехлетний ребенок. В тот же день, через несколько часов, в городе снова прогремели взрывы. Рашисти начали бить по Запорожью ракетами.

Кроме того, рашисты утром нанесли удар по Хмельницкой области. Предварительно, в результате падения ракеты зафиксированы незначительные повреждения некоторых из окружающих домов. При этом погибших и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы.

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