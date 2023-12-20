По словам госсекретаря США, Вашингтон имеет четкий план относительно будущего восстановления Украины.

Президент России Владимир Путин уже проиграл в войне с Украиной, ведь не достиг своей основной цели - стереть Украину с земли и поглотить ее Россией. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

По его словам, украинцы сделали невозможное - выстояли против одной из крупнейших армий в мире.

"В одном я с Путиным согласен - американская помощь критична для Украины", - сказал Блинкен.

Он также подчеркнул, что США имеют четкий план относительно будущего восстановления Украины.

"Чтобы она могла самостоятельно укрепиться в экономическом и военном плане и существовать без нынешнего уровня поддержки", - отметил госсекретарь США.

Кроме того, Блинкен заверил, что Штаты будут продолжать сплачивать страны по всему миру, чтобы "поддержать свободу и независимость Украины и чтобы убедиться, что агрессия России будет оставаться стратегической неудачей".

Помощь США Украине - последние новости

США будут ответственны за поражение Украины, если не предоставят ей денег. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Она отметила, что финансирование – в частности для общегосударственной бюджетной поддержки Украины – "крайне важна" и является предпосылкой для того, чтобы в Украину поступала поддержка Международного валютного фонда.

Ранее УНИАН сообщал, что депутаты Конгресса от Республиканской партии выставили Байдену ультиматум относительно поддержки Украины. Так, спикер Палаты представителей Майк Джонсон в письме директору офиса по управлению и финансам Белого дома Шаланде Янг заявил, что не поддержит дальнейшую военную помощь Киеву, если Белый дом не согласится усилить безопасность границы с Мексикой.

Вас также могут заинтересовать новости: