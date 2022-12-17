По прогнозу генерала, для достижения своих целей по Донбассу Кремль будет перебрасывать в район Бахмута все имеющиеся силы.

Генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявляет, что Путин планирует до Нового года захватить весь Донбасс. И крайне важным для агрессора является Бахмут.

Но, как отметил генерал в интервью "Обозревателю", ВСУ эффективно дают отпор российским оккупантам на Донецком и Луганском направлениях. Среди приоритетных для РФ направлений - и Запорожское, и Херсонское.

Маломуж назвал захват Бахмута вопросом личного престижа Путина. По его информации, президент России не раз ставил задачу захвата этого города, но это никак не удается оккупационным войскам. Не помогает и переброска вагнеровцев и спецназа.

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По прогнозу генерала, для достижения своих целей по Донбассу Кремль будет перебрасывать в район Бахмута все имеющиеся силы, в том числе военную технику.

"К Новому году ставится задача захватить Донбасс. Но украинская армия мощно противодействует реализации этих планов, поэтому, по моему мнению, перспектив захвата всего Донбасса нет", – подытожил он.

Цели Путина по войне в Украине

С самого начала полномасштабного вторжения в Украину в Кремле называли целью этой войны "денацификацию" и "демилитаризацию". Со временем цели изменились. Как видим, РФ хочет полного уничтожения нашей страны.

Кроме того, Путин ставил задачей удержать Херсон любой ценой. Но российские войска позорно отступили на левый берег Херсонской области. Теперь же главной целью кровавого диктатора эксперты называют захват Бахмута Донецкой области. Сейчас за город идут кровавые бои.

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