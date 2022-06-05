По словам Вадима Денисенко, Путин поднимает ставки для реакции наших друзей за рубежом.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает, что Путин побоится нанести любой ядерный удар.

Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона.

"Путин, конечно, блефует, с моей точки зрения. Он лжет. Никогда в жизни он не выпустит ядерной ракеты, но, к сожалению, многие в мире достаточно серьезно относится к этой лжи со стороны Путина. Он снова поднимает ставки и, к сожалению, у нас есть предостережения, что определенные страны и лидеры могут начать достаточно долго думать и обсуждать: правду или неправду говорит Путин. Хотя с моей точки зрения, за эти двадцать два года уже можно было понять, что он никогда правды не говорит", - считает Денисенко.

Кроме того, он процитировал американского политика Хиллари Клинтон, которая, описывая президента РФ, отметила, что он "очень крутой парень с очень тонкой кожей".

"На самом деле, он побоится делать любой ядерный удар. И это на самом деле надо доносить до наших друзей за границей", - отметил Денисенко.

Однако, по его словам, агрессивные заявления Путина являются очень плохим сигналом, поскольку ряд стран начнет сомневаться: предоставлять Украине оружие или не предоставлять, в каком количестве и когда. Поэтому дипломатический фронт становится одним из определяющих.

Как сообщал УНИАН, Путин начал угрожать Украине новыми ударами через поставки ей дальнобойных ракет.

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