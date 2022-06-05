Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает, что Путин побоится нанести любой ядерный удар.
Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона.
"Путин, конечно, блефует, с моей точки зрения. Он лжет. Никогда в жизни он не выпустит ядерной ракеты, но, к сожалению, многие в мире достаточно серьезно относится к этой лжи со стороны Путина. Он снова поднимает ставки и, к сожалению, у нас есть предостережения, что определенные страны и лидеры могут начать достаточно долго думать и обсуждать: правду или неправду говорит Путин. Хотя с моей точки зрения, за эти двадцать два года уже можно было понять, что он никогда правды не говорит", - считает Денисенко.
Кроме того, он процитировал американского политика Хиллари Клинтон, которая, описывая президента РФ, отметила, что он "очень крутой парень с очень тонкой кожей".
"На самом деле, он побоится делать любой ядерный удар. И это на самом деле надо доносить до наших друзей за границей", - отметил Денисенко.
Однако, по его словам, агрессивные заявления Путина являются очень плохим сигналом, поскольку ряд стран начнет сомневаться: предоставлять Украине оружие или не предоставлять, в каком количестве и когда. Поэтому дипломатический фронт становится одним из определяющих.
Как сообщал УНИАН, Путин начал угрожать Украине новыми ударами через поставки ей дальнобойных ракет.
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