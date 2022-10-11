По данным издания, в Москве имели место многочисленные аресты, задержания и блокады.

Элитное подразделение российских вооруженных сил было развернуто для усиления безопасности в Москве, поскольку президент Владимир Путин опасается, что его свергнут в результате переворота.

Об этом со ссылкой на источники в украинской разведке сообщает британский таблоид The Sun.

"Представители киевской разведки проинформировали о том, что элитное путинское подразделение ОДОН Национальной гвардии России начало облавы и аресты других солдат", - говорится в сообщении.

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В российских СМИ подобных сообщений не поступало, поскольку киевские спецслужбы заявили, что "все воинские части по периметру Москвы приведены в состояние повышенной боевой готовности".

Войска ОДОН — официально именуемые Отдельной дивизией оперативного назначения — являются подразделением внутренней безопасности Росгвардии.

Специальная группа быстрого реагирования насчитывает около 18 тысяч человек и возглавляется генерал-майором Николаем Кузнецовым.

Киевская разведка заявила, что силы ОДОН были развернуты в Москве и "имели место многочисленные аресты, задержания и блокады".

Утренние обстрелы РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях. По данным ГСЧС, 14 человек погибли, 97 получили травмы. Кроме того, остаются обесточенными 1 тыс. 307 населенных пунктов в Киевской (13), Львовской (353), Сумской (766), Тернопольской (169) и Хмельницкой (6) областях.

Вследствие ударов погибли 14 украинцев, еще 97 получили ранения.

Вечером Зеленский сообщил, что на 11 октября запланировано экстренное заседание G7, которое будет касаться агрессии России против Украины.

Позже российский диктатор Владимир Путин признал обстрел украинских городов и объектов критической инфраструктуры, а также пригрозил Украине новыми ударами.

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