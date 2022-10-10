Глава Белого дома выразил соболезнования родным и близким погибших

Президент США Джо Байден осудил массированные российские ракетные удары по Украине, заявив, что они продемонстрировали крайнюю жестокость войны Владимира Путина против украинского народа.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние ракетные удары России по территории Украины, в том числе по Киеву. В результате этих ударов погибли и получили ранения гражданские лица, а также уничтожены объекты, не имеющие какого-либо военного назначения. Эти удары еще раз продемонстрировали крайнюю жестокость беззаконной войны Путина против украинского народа", - говорится в заявлении Байдена. Видео дня

"Мы приносим наши соболезнования семьям и близким тех, кто сегодня был бессмысленно убит, а также наши пожелания скорейшего выздоровления раненым", - заявил Байден.

Президент заявил, что "эти удары только еще больше укрепляют нашу приверженность поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим делать все, чтобы Россия почувствовала цену своей агрессии".

Байден пообещал также, что США и союзники сделают все, чтобы" привлечь к ответственности Путина и Россию за все злодеяния и военные преступления, и оказывать всю необходимую поддержку украинским силам для защиты своей страны и своей свободы".

"Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить эту неспровоцированную агрессию и вывести свои войска из Украины", - заявил Байден.

Также прокомментировал российские удары по Украине и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сообщил, что после атаки провел телефонный разговор со своим украинском коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить поддержку США.

"Разговаривал с Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить поддержку США Украине после ужасающих ударов Кремля сегодня утром. Мы продолжим оказывать неизменную экономическую, гуманитарную помощь и помощь в сфере безопасности, чтобы Украина могла защитить себя и позаботиться о своем народе", - написал Блинкен в "Твиттере".

Кроме того, посол США в Украине Бриджит Бринк после обстрелов встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Помощь США Украине

С начала российского вторжения в Украину США предоставили Киеву помощь в области безопасности на сумму, превышающую $16,8 млрд, а также ввели против Москвы широкий спектр экономических санкций за войну в Украине.

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