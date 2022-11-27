Западу нужны гарантии стабильности в РФ во время ликвидации диктатора.

Российский диктатор Владимир Путин не сможет нанести ядерные удары, или взорвать атомные электростанции. Все эти его планы заранее разоблачат и нанесут превентивные удары по его бункеру.

Как сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью "Радио НВ", Россия вряд ли пойдет на подрыв реакторов АЭС. По его словам, этот план невозможно реализовать за день-два.

Это должна быть плановая диверсия доведения реактора до критического состояния для того, чтобы он мог взорваться. Впрочем, это будет заметно, об этом будет знать весь Запад, все западные разведки.

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"Я не думаю, что Запад будет сидеть и наблюдать, как Россия будет готовить этот теракт. Как говорили представители тех же западных разведок, как только будут разговоры о применении оружия массового поражения (США по крайней мере так заявляли, Великобритания так заявляла), они оставляют за собой право нанести превентивный удар по центру принятия решений, а это имеется в виду Путин. Они, поверьте, знают, где он находится, когда он и из какого бункера переезжает, как он переезжает. И достать Путина — не такая большая проблема на сегодня", - отметил Жданов.

Впрочем, эксперт отметил, что Запад не может ликвидировать Путина, пока не получит гарантий стабильности ситуации в России во время его ликвидации. Это произойдет, когда в РФ появится такая сила, которая будет гарантировать Западу, что они удержат ситуацию под контролем, и они предварительно договорятся о дальнейшем сосуществовании России и других государств мира.

Слухи о ликвидации Путина

Как отмечали аналитики ранее, для Путина преемник - вопрос выживания. В России могут простить вождю все что угодно, кроме военного поражения.

Также была информация, что олигарх Пригожин подрывает режим Путина. По данным российских СМИ, Пригожин хочет создать свою политическую силу, которая будет иметь целью возрождение Российской империи.

Российский правозащитник Марк Фейгин вспомнил, как отстраняли от должности генсека ЦК КПСС Никиту Хрущева. Адвокат считает, что Путина тоже уберут, но для этого надо определенный импульс.

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