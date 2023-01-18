По мнению аналитиков, таким образом Кремль пытается усилить свой западный фронт для продолжения и развития террора.

Российская Федерация усиливает западный фронт путем создания двух новых военных округов и увеличения численности своих вооруженных сил.

В частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал создание двух новых военных округов - Московского и Ленинградского. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, минобороны страны-окупната планирует сформировать армейский корпус в Карелии.

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Также Шойгу заявил, что российский президент Владимир Путин приказал увеличить численность вооруженных сил РФ до 1,5 млн для "обеспечения безопасности государства и защиты "новых субъектов" и критически важных объектов Российской Федерации".

"Проанализировав эти данные, аналитики ЦПД пришли к выводу, что таким образом Кремль пытается усилить свой западный фронт для продолжения и развития собственного террора. Создание "Московского" и "Ленинградского" военного округов - это очередное подтверждение того, что Путин и в дальнейшем будет окружать себя только верными людьми, которые сохранят Кремль от мятежа, а диктатора - в кресле президента РФ", - отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Российская армия и мобилизация - что известно

Как сообщал УНИАН, министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках работы объединенной группировки войск в Украине провел совещание с военным руководством по выполнению решения президента РФ об увеличении численности вооруженных сил до 1,5 млн. военнослужащих.

В РФ решили создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на оккупированных территориях. Сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ. Переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте.

Министр обороны РФ заявил, что масштабные изменения состава ВС РФ будут проводиться в 2023-2026 годах.

Между тем стало известно, что 15 января страна-агрессор может начать новую волну мобилизации. По данным Генштаба, Кремль уже принимает меры для предотвращения массового бегства мужчин. В то же время уменьшается количество оснований для отсрочки от мобилизации.

По данным западной разведки, Российская Федерация готовится объявить новую волну мобилизации с целью отправить на фронт до 500 тысяч человек.

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