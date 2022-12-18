В частности, в РФ нет гарантий того, что армия Беларуси не взбунтуется.

Российский диктатор Владимир Путин едет в Беларусь к Александру Лукашенко для того, чтобы заставить его оборвать все контакты с Западом. Лучший способ заставить его это сделать - пойти на войну против Украины.

Как заявил в эфире с Марком Фейгиным советник Офиса президента Алексей Арестович, Лукашенко будет маневрировать и всевозможными способами избегать втягивания Беларуси в эту войну. По мнению Арестовича, Кремль, конечно, может физически устранить Лукашенко, но есть нюанс.

"Они могут его, конечно, убить. А где гарантии того, что сразу после этого в Беларуси не начнется народное восстание, которое, мягко говоря, затруднит применение белорусских вооруженных сил во внешней войне? А где гарантия, что, поняв, что его убили русские, белорусская армия взбунтуется против русских?", - сказал Арестович.

По его словам, странные толкования возможной смерти Лукашенко сразу после загадочной смерти главы МИД Владимира Макея, будут вызывать подозрения. Кроме того, Арестович считает, что убить главу государства, которому отданы спецслужбы и силовики, не так уж и легко.

Советник ОП отметил, что Путин едет к Лукашенко обсудить двустороннее сотрудничество. Возможно, оба диктатора будут говорить о вступлении Беларуси в войну, но в серьезный формат этих переговоров и согласие Лукашенко Арестович не верит.

Путин понимает, что Лукашенко не хочет воевать, поэтому он будет просить о передаче военной техники. Хоть РФ взыскала около 150 тысяч "мобиков" в Беларусь, у них нет военной техники. Арестович считает, что эта тема станет центральной во время переговоров.

Как Путин толкает Лукашенко к войне против Украины

С начала войны Беларусь лояльно относилась к оккупантам и с первых дней позволила наносить удары по Украине с ее территории. В Генштабе ВСУ считают, что власти Беларуси могут готовиться к войне с Украиной.

В ГУР добавили, что по состоянию на 17 декабря Беларусь не готова к полноценному участию в наземной операции против нашего государства.

19 декабря должна состояться новая встреча Владимира Путина с Лукашенко, Место встречи - Минск. В ОП считают, что во время визита в Беларусь российский президент будет подталкивать своего прихвостня к наступлению.

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