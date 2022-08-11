Местные власти Николаева вместе с прокуратурой работают над решением вопроса относительно механизма попадания на законных основаниях в такие квартиры.

С целью ликвидации последствий обстрелов, в частности, выбитых окон, и устранения последствий вероятных аварий внутридомовых систем с началом отопительного сезона, местная власть Николаева совместно с прокуратурой работают над механизмом попадания на законных основаниях в квартиры, из которых на длительное время выехали жильцы.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич во время информационного телемарафона.

По его словам, в рамках подготовки к отопительному сезону в Николаеве самой большой проблемой есть квартиры, из которых после начала военных действий в Украине выехали жильцы.

"Проблемой является то, что в большом количестве домов разбиты окна и есть такие квартиры, где люди уехали. Сейчас мы как раз пытаемся забить эти окна. Стекло сейчас у нас в большом дефиците, используем OSB-плиту. Поэтому нас не так смущает вопрос газоснабжения, стоимости газа или пуска котельных, потому что мы их готовим в любом случае, а также готовим наши сети для пуска тепла. Нас беспокоит вопрос, чтобы мы не грели улицу, а обогревали здания. Кроме того, могут быть проблемы аварийного характера, то есть трубы испорчены, потекла вода и начало весь подъезд затапливать", - отметил Сенкевич.

Он пояснил, что местные власти Николаева вместе с прокуратурой, учитывая военное положение в стране, разрабатывает механизм попадания на законных основаниях в квартиры, из которых на длительное время выехали жильцы. Это нужно для устранения проблемы выбитых окон и фиксации этого ремонта, а также фиксации и устранения последствий вероятных аварий в жилых домах после запуска тепловых сетей.

"Сейчас мы работаем с механизмом попадания в такие квартиры, потому что нам сегодня полиция докладывает, что она не может попасть в квартиру, где нет людей, без решения суда. Но в военное время, если есть такие проблемы, мы как раз работаем с прокуратурой, чтобы наработать такой механизм. Чтобы мы могли заходить в эти квартиры, фиксировать ремонт аварийных систем или разбитых окон и потом закрывать и опечатывать такие квартиры", - подчеркнул Сенкевич.

Мэр Николаева отметил, что в городе в результате вражеских обстрелов повреждено так много объектов, что пока даже невозможно подсчитать нанесенный ущерб.

"В целом у нас большое количество объектов повреждено и коммунальных, и не коммунальных. Когда меня спрашивают о сумме ущерба, я не могу сказать, потому что на самом деле некоторые объекты настолько разрушены, что мы их не можем сейчас восстановить. Мы просто сгребаем мусор и оставляем до лучших времен", - констатировал Сенкевич.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 августа, по данным ОК "Юг", на Николаевщине из-за вражеских ракетных обстрелов повреждены 8 частных домов, склады и автобаза. Предварительно известно о ранении трех человек, среди них – один ребенок.

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