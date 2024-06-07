По словам Викрама Миттала, 10 000 дистанционных противоброневых минных систем RAAMS предоставят Украине "решающий потенциал".

В то время как беспилотники, радиоэлектронная борьба и артиллерия играли значительную роль в течение российско-украинской войны, многие результаты на поле битвы решала другая технология: мины. Об этом в статье для Forbes пишет доцент кафедры системной инженерии Военной академии США Викрам Миттал.

По его словам, поскольку западные боеприпасы начинают поступать на украинские линии фронта, 10 000 дистанционных противотанковых минных систем (RAAMS), которые входят в недавний американский пакет помощи, пополнят украинские запасы артиллерийских мин.

"Эти системы поступают в критический момент, когда российские силы продвигаются в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. RAAMS предоставит Украине решающий потенциал, поскольку они будут пытаться отразить это обновленное российское наступление", - считает эксперт. Видео дня

Он отмечает, что каждый снаряд RAAMS содержит девять противотанковых мин M718 или M741 в 155-мм артиллерийском снаряде. После выстрела RAAMS "рассеивает" эти мины на определенной территории. При этом, имея радиус действия до 17 километров, система позволяет разворачивать минное поле на большом расстоянии. А после попадания на землю мины активируются и предназначены для вывода из строя бронетехники, нацеливаясь на ее уязвимую ходовую часть.

"Война находится на критическом этапе, и текущее российское наступление имеет потенциал для достижения значительных успехов. Следовательно, украинцы должны сдержать это наступление, чтобы не потерять значительную часть своей страны. Недавний пакет помощи от Соединенных Штатов поступает именно вовремя, чтобы поддержать усилия Украины. В частности, 10 000 RAAMS будут иметь немедленное влияние на поле боя", - резюмирует эксперт.

Помощь Запада Украине - последние новости

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При этом власти Нидерландов заявили о планах увеличить производство военного оборудования для собственных нужд.

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