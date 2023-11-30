Российские захватчики сегодня уже две открывали огонь по селу Садовое.

Из-за обстрела со стороны российских оккупантов сегодня погибли три человека в селе Садовое Херсонской области.

Об этом сообщили глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин и пресс-служба Херсонской ОВА. В частности, Прокудин подчеркнул, что российская армия убила женщину в селе Садовое. Обстрел произошел незадолго до обеда.

"Пол часа назад враг обстрелял населенный пункт из артиллерии. К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью получила 59-летняя жительница", - отметил глава ОВА.

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При этом, в Херсонской ОВА уточнили, что село Садовое второй раз за день пострадало от огня российских оккупационных войск.

"В результате очередного обстрела погибли двое мужчин, 1970 и 1956 года рождения", - сообщили в ОВА.

Война в Украине - обстрелы Херсонщины

Как известно, за минувшие сутки, 29 ноября, противник совершил 107 обстрелов на Херсонщине, выпустив 656 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон россияне выпустили 23 снаряда. В среду из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения.

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