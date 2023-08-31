Александр Коваленко отметил, что оккупанты пытаются сковывать наше продвижение.

Украинская армия проходит уже вторую линию обороны российских оккупантов. Речь идет о первом рубеже между Новопрокоповкой и Вербовым.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что ВСУ скоро могут начать движение в направлении Токмака. Отмечается, что Работино уже освобождено, а оно находится на границе между первой и второй линией обороны россиян.

"У россиян пока нет возможности как-то сковывать наше продвижение. Хотя они сейчас заняты очень интересным процессом: они пытаются не столько по фронту наступления Сил обороны Украины концентрировать свои силы и средства, сколько по флангам. Они пытаются сковывать наши действия по флангам", – объяснил Коваленко в комментарии ТСН.

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Он уточнил, что речь идет о Новопрокопке, Сладкой Балке, Ильченкове, Вербовом и Очеретоватом.

"Но удастся ли это им, у меня есть сомнения. Итак, не исключаю, что уже в сентябре мы выйдем на 0408 (автомобильный путь Т 0408 – УНИАН) за основными селами-препятствиями и направим основное наше движение уже на Токмак", – подытожил эксперт.

Прорыв линии обороны россиян - что известно

29 августа спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что у ВСУ есть успехи в направлении Вербового.

31 августа издание The Telegraph сообщило, что военнослужащие 82-й десантно-штурмовой бригады продвинулись на западную окраину села Вербовое в Запорожской области.

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