Обвиняемый осуществлял видеофиксацию допросов украинских военнопленных и гражданских лиц и применял к ним психологическое насилие.

В Донецкой области к 11 годам заключения приговорен видеооператор боевиков из так называемой "группы Безлера" за издевательства над военнопленными.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, прокурорами в суде доказано, что с июня 2014 по январь 2015 года правонарушитель, находясь в Горловке, принимал участие в террористической организации "ДНР" в составе одного из ее структурных подразделений – специального подразделения "Коммуникация" так называемой "группы Безлера". Основным местом дислокации указанного подразделения было захваченное административное здание Горловского ГО Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области.

"Работая на террористов видеооператором, обвиняемый осуществлял видеофиксацию допросов украинских военнопленных и гражданских лиц, незаконно лишенных свободы представителями НЗФ РФ. Он снимал, редактировал и распространял различные видеозаписи с участием боевиков, а также изготавливал и распространял так называемые "боевые листки" группы Безлера", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЖурналисты выяснили, как работают и сколько зарабатывают российские пропагандисты (видео)Кроме того, сообщник террористов, применяя к военнопленным психологическое насилие, заставлял их убирать в комнатах следы пыток пленных лиц и лично контролировал выполнение указанных работ с оружием в руках.

Славянский городской суд Донецкой области признал виновным 55-летнего жителя Мариуполя в участии в террористической организации, нарушении законов и обычаев войны, а именно жестоком обращении с военнопленным и гражданским населением, совершенном в соучастии (ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 К Украины).

Война на востоке Украины

Вооруженный конфликт на Донбассе Россия начала в апреле 2014 года – после оккупации российскими войска Крыма.

Подконтрольные Кремлю провокаторы начали подстрекать местное население и сами участвовать в пророссийских акциях.

Вскоре управляемые российскими спецслужбами "протесты" переросли в захват зданий органов местного самоуправления и закончились провозглашением "республик", легитимность которых признает только Москва и ее близкие сателлиты.

За оккупацию Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей США и ЕС ввели ряд санкций против Кремля.

Сам Путин причастность своей страны к решению конфликта на Донбассе отрицает, утверждая, что российских войск в ОРДЛО "нет".

При этом Россия пытается склонить Украину к прямым переговорам с боевиками, заявляя, что является только "третьей стороной", чтобы снять с себя ответственность за начатую агрессию и избежать ужесточения санкций.

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Автор: Светлана Макринская