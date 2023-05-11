Заявления Пригожина о Бахмуте всего лишь его позерство, говорится в материале.

Заявления Пригожина о том, что "Вагнер" испытывает "снарядный голод" и покидает Бахмут, ложь. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Они сообщили, что, несмотря на заявления Пригожина, "Вагнер" по-прежнему владеет значительными запасами боеприпасов и сохраняет контроль над не менее чем 85% Бахмута. Они также заявили, что "вагнеровцы" понесли "некоторые потери", не исключено, что им на подмогу придут "кадыровцы".

"Мы не собираемся комментировать театральность Пригожина или политическое позерство, которое происходит с ним и российским военным руководством. Он обращался со своими солдатами, как с пушечным мясом, жертвуя их жизнями ради небольших успехов без видимой стратегической выгоды, чтобы попытаться достичь своих политических целей", - заявил представитель Совета национальной безопасности США.

Видео дня

Блеф Пригожина - что известно

Несколько дней назад Пригожин объявил, что ЧВК "Вагнера" покидает Бахмут, ссылаясь на отсутствие боеприпасов.

В ВСУ заявили, что слова Пригожина о снарядном голоде являются блефом, ведь в Бахмуте продолжаются тяжелые бои. В частности, оккупанты применяют против украинской армии запрещенные фосфорные боеприпасы.

В ОП заявили, что публичная дискуссия между Пригожиным, Кадыровым и Шойгу - это отвлечение внимания

9 мая Пригожин поставил ультиматум Путину. Он угрожал раскрыть правду о плачевной ситуации на фронте, если ему снова не дадут боеприпасы. Позже в опубликованном видео он заявил, что Минобороны РФ так и не предоставило "вагнеровцам" обещанные боеприпасы. У них сейчас есть всего 10% от запрашиваемого.

Вас также могут заинтересовать новости: