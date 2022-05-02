Сегодня возле острова Змеиный украинские военные уничтожили два вражеских катера типа "Раптор".

Российские катера, потопленные сегодня возле острова Змеиный, пытались разведать обстановку в районе устья реки Дунай.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Отмечается, что под прикрытием темноты вражеские десантно-штурмовые катера типа "Раптор" пытались разведать обстановку в районе устья Дуная.

"Почувствовав опасность, вражеские катера ретировались в сторону Змеиного, но и там их догнала кара "Байрактара". Меткими ударами два "Раптора" отправлены в подводную корабельную группировку к крейсеру "Москва" (ранее затоплен украинскими военными в Черном море – УНИАН)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле острова Змеиный украинские военные уничтожили два вражеских катера типа "Раптор".

Справка. Патрульные катера "Раптор" - серия российских высокоскоростных патрульных кораблей прибрежной зоны. Катера предназначены для патрулирования, переброски десанта и т. д. Вооружение – боевой модуль "Управа-Корд" состоящий из пулемета калибра 14,5 мм, гиростабилизируемого оптико-электронного модуля и системы управления огнем. Данный модуль способен обнаруживать цели на фоне помех, просчитывать траекторию движения цели и корректировать огонь с учетом поправки на внешние факторы. Дальность обнаружения целей составляет 3 км, а прицельная дальность стрельбы — 2 км. Также на борту – два пулемета "Печенег" калибра 7,62 мм.

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