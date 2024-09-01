США считают маловероятным, что Украина потеряла F-16 из-за 'дружественного огня', - NYT

Следователи из обеих стран рассматривают другие возможные причины, такие как техническая неисправность или ошибка пилота.

Американские чиновники считают маловероятным, что украинский истребитель F-16 сбили "дружественным огнем" из комплекса Patriot. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на анонимные источники среди официальных лиц США.

Президент Владимир Зеленский пообещал провести тщательное расследование инцидента, учитывая версию о так называемом "дружественном огне". В то же время два неназванных американских чиновника заявили NYT, что "дружественный огонь", вероятно, не был причиной трагедии. Следователи из обеих стран рассматривают другие возможные причины, такие как техническая неисправность или ошибка пилота.

Украина потеряла F-16

Как сообщал УНИАН, 26 августа погиб украинский военный летчик Алексей Месь с позывным Moonfish ("Рыба-Луна"). Именно Moonfish был одним из двух украинских пилотов, которые активно лично лоббировали на Западе поставку Украине F-16.

Видео дня

Сначала американское издание The Wall Street Journal сообщило, что в Украине разбился один из 6 самолетов F-16, переданных союзниками несколько недель назад. Отмечалось, что авария произошла во время отражения массированной ракетной атаки россиян 26 августа. Но издание написало, что самолет не был сбит вражеской ПВО.

Позже Генштаб ВСУ проинформировал, что во время атаки погиб украинский пилот. Как отмечалось, он успешно уничтожил четыре российские ракеты и готовился уничтожить следующую цель, когда связь с ним была потеряна.

Сейчас создана специальная комиссия, которая расследует падение самолета. В ее составе также американские специалисты. Расследование катастрофы F-16 может длиться месяц, поскольку специалисты будут скрупулезно изучать все записи и другие средства контроля, которые должны были сохраниться, рассказал полковник ВВС Украины, летчик-испытатель 1-го класса Александр Лиходид.

Он отметил, что пилот, погибший в катастрофе с F-16, был одним из лучших летчиков, командиром эскадрильи.

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