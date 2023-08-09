Украинские воины, в частности, поразили много вражеского вооружения, отметил Генштаб ВСУ.

Потери врага на 9 августа 2023 года ощутимо увеличились - украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения военной техники, вооружения и личного состава РФ, один - по логистическому хабу противника, а еще один - по зенитно-ракетному комплексу.

За это же время ракетчики и артиллеристы, в частности, поразили станцию радиоэлектронной борьбы противника и еще один важный объект оккупантов, сообщил в среду вечером Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, пять артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники...", - отметили в Генштабе.

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Утром 9 августа Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты пытались атаковать наших защитников и защитниц на Донбассе, но не имели успехов.

Кроме того, сообщалось, что украинские воины продолжают контрнаступательные действия на Мелитопольском, Бахмутском и Бердянском направлениях. РФ на нашей земле уже понесла огромные потери. Общие потери России в Украине на 9 августа составляют примерно 251 тыс. 620 противников. Кроме того, враг потерял много техники, в частности, 4 262 танка.

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