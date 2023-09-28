Противники десятки раз атаковали позиции наших защитников.

Потери РФ на сегодня на Таврическом направлении благодаря Силам обороны Украины ощутимо выросли - украинские воины ликвидировали 51 противника ("груз 200"), а 120 - ранили.

Наши артиллеристы на этом направлении в течение суток выполнили 1 085 огневых задач, сообщил в четверг, 28 сентября, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram. Он добавил, что было ликвидировано 44 единицы вражеской военной техники, в том числе 11 единиц автотехники и одна единица спецтехники, 18 дронов, шесть артиллерийских систем и минометов.

Кроме того, ликвидировано два противотанковых ракетных комплекса, один танк, одна реактивная система залпового огня, три склада боеприпасов и четыре боевых бронированных машин.

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"В целом, за прошедшие сутки враг 22 раза атаковал наши позиции и совершил 683 обстрела, 16 авиаударов", - отметил Тарнавский.

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Утром 28 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении защитники Украины отразили атаки захватчиков возле трех населенных пунктов. Кроме того, стало известно, что наши воины продолжают наступать на части юга и востока нашего государства.

Россияне несут огромные потери в технике и живой силе. Общие потери врага на 28 сентября 2023 года составляют примерно 277 тыс. 320 противников. Также ликвидированы, в частности, 4 тыс. 679 танков захватчиков.

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