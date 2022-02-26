Потери россиян за сегодня составляют более тысячи убитыми и около 2,5 тысяч ранеными.
Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил на брифинге.
Он отметил, что российские военные "массово сдаются в плен", и даже старшие офицеры уже попадают в плен - сегодня захвачены начальник штаба воинской части и командир танкового батальона.
"Несчастных ребят-срочников мы набрали более 300 человек уже", - добавил советник.
При этом Арестович напомнил, что в Министерстве обороны будет создана "горячая" телефонная линия для матерей российских солдат, где они смогут узнать о судьбе своих сыновей.
"Это наш жест доброй воли для российских мам, сыновей которых путинский режим сумасшедший убивает пачками здесь, в Украине", - добавил он.
Арестович рассказал, что данные потерь техники сейчас уточняются.
"Общие потери - более тысячи убитыми и где-то 2,5 тысяч ранеными", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 26 февраля, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с начала войны было убито 3,5 тысяч российских солдат, еще менее 200 были взяты в плен.