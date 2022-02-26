Также Алексей Арестович заявил, что российские военные "массово сдаются в плен".

Потери россиян за сегодня составляют более тысячи убитыми и около 2,5 тысяч ранеными.

Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил на брифинге.

Он отметил, что российские военные "массово сдаются в плен", и даже старшие офицеры уже попадают в плен - сегодня захвачены начальник штаба воинской части и командир танкового батальона.

"Несчастных ребят-срочников мы набрали более 300 человек уже", - добавил советник.

При этом Арестович напомнил, что в Министерстве обороны будет создана "горячая" телефонная линия для матерей российских солдат, где они смогут узнать о судьбе своих сыновей.

"Это наш жест доброй воли для российских мам, сыновей которых путинский режим сумасшедший убивает пачками здесь, в Украине", - добавил он.

Арестович рассказал, что данные потерь техники сейчас уточняются.

"Общие потери - более тысячи убитыми и где-то 2,5 тысяч ранеными", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 26 февраля, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с начала войны было убито 3,5 тысяч российских солдат, еще менее 200 были взяты в плен.