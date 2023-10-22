Президент отметил военных со всех направлений фронта.

Президент Владимир Зеленский отметил военных, которые недавно провили себя на разных направлениях фронта.

"Сегодня я хочу отметить именно таких наших воинов, которые проявили себя особенно в эти недели. Воинов, которые особенно помогли Украине. На разных направлениях, в разных задачах. Но одинаково мощно, одинаково результативно", - отметил глава государства в вечернем обращении.

В частности, Зеленский отметил военных 57-й отдельной мотопехотной бригады и 1-го механизированного батальона 67-й отдельной механизированной бригады, которые воюют на Купянском направлении.

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"Авдеевское и Марьинское направления, особенно жесткие. Многочисленные атаки россиян. Но наши позиции защищены. 53-я и 110-я отдельные механизированные бригады, 59-я отдельная мотопехотная и десантники "Семидесятдевятки" - я благодарю всех вас за поистине образцовую защиту. То, что придает уверенности всей стране. И каждый раз это честь для меня - благодарить воинов 55-й отдельной артиллерийской бригады, которая активно и эффективно помогает всем ребятам оборонять Донетчину", - обратился президент.

"Лиманское направление - спасибо за срыв планов оккупанта. 68-я отдельная егерская бригада и подразделения 95-й отдельной бригады ДШВ. Молодцы, ребята! Бахмутское направление - и оборона, и наши штурмы, и наши результаты очень-очень неплохие. Я благодарю воинов 92-й отдельной штурмовой бригады и 93-й отдельной механизированной бригады. Я благодарю за силу, ребята! А среди всех направлений на юге хочу отметить особо десантников 46-й аэромобильной бригады – Мелитопольское направление. Спасибо вам за то, что своими результатами вы действительно помогаете всему фронту", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что следующая неделя добавит возможностей для Украины – "для нашей обороны, для нашей защиты от российского террора, для нашей формулы мира, которая продолжает объединять мир".

Награды от президента

Зеленский время от времени награждает военных за выдающиеся достижения на фронте. Часто он сам ездит в самые горячие точки войны и лично вручает награды военным.

А 24 августа Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие во вручении награды главы государства "Национальная легенда Украины" и посмертно наградили командира 1-го отдельного механизированного батальона "волки Да Винчи" ВСУ Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло этим отличием.

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