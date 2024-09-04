Горячие сутки на фронте: ВСУ обезвредили почти 1400 оккупантов и много техники, - Генштаб

Также поражено 30 вражеских артиллерийских систем.

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1390 российских оккупантов.

Как сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, в целом Россия потеряла уже 620 тысяч 350 человек.

В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника крылатых ракет, а потому общая цифра скорректирована.

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В Генштабе отметили, что оккупанты с начала полномасштабной войны потеряли:

танков - 8 тысяч 618 (+7) единиц,

боевых бронированных машин - 16 тысяч 848 (+27),

артиллерийских систем - 17694 (+30),

РСЗО - 1177,

средства ПВО - 940,

самолетов - 368,

вертолетов - 328,

БПЛА оперативнотактического уровня - 14616 (+43),

крылатые ракеты - 2580,

корабли /катера - 28,

подводные лодки - 1,

автомобильной техники и автоцистерн - 24007 (+35),

специальная техника - 3014 (+12).

Также в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Так, за прошедшие сутки вдоль всей линии боестолкновения произошло 207 боевых столкновений. Большинство из которых – на Покровском и Кураховском направлениях.

В частности, на Харьковском направлении оккупанты четыре раза атаковали позиции Сил обороны Украины в районе Волчанска. Еще девять атак враг провел на Купянском направлении - атаки были отражены в районах Берестового, Стельмаховки, Синьковки, Глушковки и в сторону Лозовой.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 32 атаки врага. Больше всего усилий враг задействовал в районах Невского, Макеевки, Новосадового, Грековки и Дружелюбовки.

Пять атак окупантов были отбиты на Северском направлении. Еще восемь – на Краматорском направлении неподалеку от Часового Яра, Клещиевки и Андреевки.

В районе Торецкого оккупанты семь раз атаковали позиции Сил обороны при поддержке бомбардировщиков. Всего же враг здесь провел 15 атак.

Больше всего атак, а именно 61, было отражено на Покровском направлении. Здесь враг пытается продвигаться недалеко от Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого и Селидового. Основные усилия прикладывает в районах Новогродовки, Гродовки и Михайловки.

Еще полсотни раз оккупанты пытались прорваться на Кураховском направлении в районах населенных пунктов Галицыновка, Украинска, Желанное, Красногоровка, Георгиевка и Константиновка.

Десять попыток врага отражены на Времевском направлении неподалеку от Водяного, Константиновки и Угледара.

Шесть атак оккупантов были отражены на Ореховском направлении в районах Новоандреевки, Роботиного и Малой Токмачки. Кроме того, оккупанты активизировались на Приднепровском направлении. Здесь нашим защитникам пришлось отбивать пять атак на позиции.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков DeepState, российские захватчики в Донецкой области смогли продвинуться вперед.

Россиянам удалось оккупировать село Пречистовка. Они также двинулись вперед возле села Водяное, которое находится под городом Угледар.

ISW отмечает, что правитель России Владимир Путин считает, что его страна может медленно поглотить Украину, проводя постепенное наступление и истощая ВСУ.

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