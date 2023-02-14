В Украине ликвидированы еще три российских офицера, среди них есть майор.
В нашей стране уничтожены также российский капитан и старлей, сообщил офицер украинской армии Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем канале в Telegram. Защитник Украины также показал фотографии "груза 200" (уничтоженных противников).
"…успешно демобилизированы: майор Аслан Шогенов (фото - архив); капитан Наиль Дасаев; старший лейтенант Андрей Макулов…", - говорится в сообщении "Штирлица".
Война в Украине и потери РФ - что сегодня стоит знать
В Генштабе Вооруженных сил Украины утром 14 февраля сообщили, что противники продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях - Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Новопавловском и Лиманском. По сведениям Генштаба, россияне несут серьезные потери.
Стоит отметить, что потери России в Украине уже составляют приблизительно 139 080 врагов. Среди уничтоженных врагов есть офицеры, в том числе, генералы. Японская разведка выяснила, что в нашей стране ликвидированы более 20 генералов РФ.