В нашей стране уничтожили, в частности, российского капитана, поделился украинский воин.

В Украине ликвидированы еще три российских офицера, среди них есть майор.

В нашей стране уничтожены также российский капитан и старлей, сообщил офицер украинской армии Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем канале в Telegram. Защитник Украины также показал фотографии "груза 200" (уничтоженных противников).

"…успешно демобилизированы: майор Аслан Шогенов (фото - архив); капитан Наиль Дасаев; старший лейтенант Андрей Макулов…", - говорится в сообщении "Штирлица".

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Война в Украине и потери РФ - что сегодня стоит знать

В Генштабе Вооруженных сил Украины утром 14 февраля сообщили, что противники продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях - Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Новопавловском и Лиманском. По сведениям Генштаба, россияне несут серьезные потери.

Стоит отметить, что потери России в Украине уже составляют приблизительно 139 080 врагов. Среди уничтоженных врагов есть офицеры, в том числе, генералы. Японская разведка выяснила, что в нашей стране ликвидированы более 20 генералов РФ.

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