Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 23 марта, обезвредили на фронте еще 990 российских оккупантов.
Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодняшнее утро потери России в войне составляют 436 750 человек.
Кроме того, было поражено много военной техники вражеской армии, в частности:
- танков - 6876 (+24);
- боевых бронированных машин - 13158 (+28);
- артиллерийских систем - 10855 (+44);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8510 (+47);
- автомобильной техники и автоцистерн - 14407 (+63);
- специальная техника - 1778 (+10).
Также было отправлено на металлолом 1018 РСЗО, 723 средства ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 1992 крылатые ракеты, 1 подводная лодка, 26 кораблей и катеров.
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По словам экспертов, российские оккупационные войска могут планировать крупное наступление на лето 2024 года. Враг собирает для этого группировку в более 100 тысяч оккупантов, однако это количество не поможет противнику достичь планов.
В то же время американские аналитики не видят признаков подготовки оккупантами потенциального наступления для захвата Харькова.
Наступательный потенциал Российской Федерации на некоторых участках фронта в Украине исчерпан. Например, на Авдеевском, на Бахмутском, и ВСУначали строить оборонительные укрепления.