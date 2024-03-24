Уничтожено 24 танка, 28 ББМ и другая техника.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 23 марта, обезвредили на фронте еще 990 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодняшнее утро потери России в войне составляют 436 750 человек.

Кроме того, было поражено много военной техники вражеской армии, в частности:

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танков - 6876 (+24);

боевых бронированных машин - 13158 (+28);

артиллерийских систем - 10855 (+44);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8510 (+47);

автомобильной техники и автоцистерн - 14407 (+63);

специальная техника - 1778 (+10).

Также было отправлено на металлолом 1018 РСЗО, 723 средства ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 1992 крылатые ракеты, 1 подводная лодка, 26 кораблей и катеров.

Война в Украине - последние новости

По словам экспертов, российские оккупационные войска могут планировать крупное наступление на лето 2024 года. Враг собирает для этого группировку в более 100 тысяч оккупантов, однако это количество не поможет противнику достичь планов.

В то же время американские аналитики не видят признаков подготовки оккупантами потенциального наступления для захвата Харькова.

Наступательный потенциал Российской Федерации на некоторых участках фронта в Украине исчерпан. Например, на Авдеевском, на Бахмутском, и ВСУначали строить оборонительные укрепления.

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