У него был позывной "Дунай".

На войне в Украине ликвидировали командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады армии России Андрея Кондрашкина.

Об этом сообщил "заместитель начальника Главного управления Росгвардии по "ДНР" Александр Ходаковский в своем Telegram-канале. Он пишет, что узнал о гибели полковника с позывним "Дунай" сегодня. Других деталей коллаборант не приводит.

Украинский журналист Денис Казанский отметил, что эта бригада принимала участие в оккупации Крыма и захвате Иловайска в 2014 году. Кроме того, захватчики участовали в боях за Гостомель.

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По его словам, гибель командира такого уровня говорит о том, что украинские силы поразили тыловой командный пункт российских захватчиков.

Потери России в Украине: последние новости

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабной войны оккупанты потеряли около 272 тысяч 320 солдат.

На днях стало известно о гибели командира 247-го полка Воздушно-десантных войск Российской Федерации Василия Попова.

Также сообщалось о ликвидации заместителя командира отряда Барс-11 Александра "Папа" Ювица.

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