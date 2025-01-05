Украинские разведчики уничтожают склады, пункты управления, технику и скопления оккупантов.

Благодаря ударно-разведывательным беспилотникам "Сыч" украинские бойцы обнаруживают и сразу уничтожают военные цели государства-агрессора России, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

При этом разведчики опубликовали феерическое видео работы мастеров группы "Партизан" 9 департамента ГУР МО Украины.

Бойцы уничтожают склады боекомплекта и горючего; пункты управления; места скопления и проживания захватчиков; оборудование для связи и наблюдения; автомобильный транспорт; электроподстанции.

Как сообщал УНИАН, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказывал, что ВСУ эксплуатируют на поле боя ударно-разведывательный беспилотник "Сыч" украинского производства достаточно длительное время и с его помощью уже уничтожено техники российских оккупантов на "кругленькую" сумму.

По его словам, это очень удачная украинская разработка. Сначала была представлена как разведывательный дрон, позже - модифицированный и используется эффективно как ударно-разведывательный. Украинские спецназовцы, операторы спецподразделений эффективно используют "Сыч" для того, чтобы уничтожать силы и средства, технику противника, в частности, бронетехнику, живую силу

По данным Юсова, среди ценных уничтоженных образцов есть, в частности, автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель".

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