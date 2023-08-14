Вражеский командный пункт был размещен в санатории "Волна".

Украинские войска нанесли удар по командному пункту россиян в селе Юрьевка, что возле временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Сегодня, около 11:00 Силы обороны Украины нанесли поражение по командному пункту войск РФ, который разместился в санатории "Волна" в селе Юрьевка вблизи временно оккупированного Мариуполя", - говорится в сообщении Страткома.

Видео дня

Перед этим спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в Telegram информировал о серии взрывов, прогремевших во временно оккупированной Юрьевке.

"Сообщается о попадании по базе оккупантов в лагере "Волна". Сообщается о десятках ликвидированных оккупантов. Местные жители не пострадали", - отметил он.

ВСУ дальнобойным оружием уничтожают базы оккупантов

Как сообщал УНИАН, вчера была уничтожена база оккупантов в оккупированном Мариуполе.

Известно, что сгорели по меньшей мере три грузовика противника, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона. Он отметил, что эта база оккупантов была расположена в районе так называемого манежа, с другой стороны "Азовстали". По информации Андрющенко, на этой базе оккупанты тренировались постоянно.

И сегодня мэр Мелитополя Иван Федоров прокомментировал мощный взрыв в Запорожской области на территории Мелитопольского района, который вчера, 13 августа, слышали жители ряда населенных пунктов. По его словам, взрыв был на военной базе российских оккупантов вблизи Радивоновки.

На этой локации вблизи Молочного лимана, по словам Федорова, враг разместил свою тренировочную базу и свою военную базу, на которой тренировал тех "мобиков", которых привозили на Запорожскую линию фронта. Он отметил, что скорее всего, этой базы больше нет, поскольку после того взрыва жители еще слышали и детонацию.

Вас также могут заинтересовать новости: