Оккупанта ликвидировали в нашей стране в середине августа, узнали журналисты.

В Украине был ликвидирован российский контрактник из Курской области - 36-летний рядовой Александр Мясин.

Российского военного в нашей стране ликвидировали 15 августа, сообщил в соцсети один из курских пабликов, ссылаясь на сведения властей.

"Александр окончил девять классов Золотухинской средней школы, освоил профессию электрогазосварщика в Свободинском аграрно-техническом техникуме имени… Рокоссовского, отслужил срочную службу в рядах российской армии. Затем принял решение служить по контракту", - отмечается в сообщении.

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Журналист Иракли Комахидзе в Facebook акцентировал внимание на фамилии уничтоженного оккупанта.

"Ты зачем с такой фамилией в армию, тем более на войну пошел, дурик…", - поставил он риторический вопрос.

Напомним, российские войска вторглись в Украину без объявления войны рано утром 24 февраля. Власти РФ не раз обвиняли в том, что они используют своих военных как "пушечное мясо".

По состоянию на 31 августа на украинской земле уже ликвидировали 47 тыс. 900 захватчиков.

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