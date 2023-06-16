В частности, уничтожено 12 вражеских танков, 6 единиц БМП, 6 ББМ, 3 МТЛБ, БТР, гаубица 2А65 "Мста-Б", 2 БПЛА Zala и автомобильная техника.

На Таврическом направлении украинские военные ликвидировали более четырех рот россиян, уничтожили и повредили 53 единицы военной техники врага.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram, за последние сутки на этом направлении произошло 36 боевых столкновений и 578 обстрелов.

По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 тыс. 481 огневое задание.

"Потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот. Уничтожено и повреждено 53 единицы военной техники противника. В частности, 12 танков, 6 единиц БМП, 6 ББМ, 3 МТЛБ, БТР, гаубица 2А65 "Мста-Б", 2 БпЛА "Zala" и автомобильная техника. Также было уничтожено 3 места хранения боеприпасов врага", - заявил командующий.

Потери России в Украине на 16 июня - данные Генштаба ВСУ

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала войны составили 218 тыс. 500 человек. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 590 захватчиков. Также было уничтожено 10 вражеских танков, 16 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, две РСЗО и 24 БПЛА оперативно-тактического уровня.

В Генштабе сообщили, что ВСУ успешно вели наступательные действия на направлениях Новоданиловка-Работино и Левадное-Старомайорское, имели успех. В районе города Угледар украинские воины преуспели на отдельных участках. В ходе проведения штурмовых действий закрепляются на достигнутых рубежах. Также подразделения Вооруженных Сил Украины успешно вели наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Ступочки Донецкой области. Вытеснили российских оккупантов с занимаемых позиций.