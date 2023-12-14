Ракетные войска также не оставили захватчиков без внимания.

Украинская авиация в течение суток нанесла удары по двум районам сосредоточения российских оккупантов.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток враг нанес четыре ракетных и 32 авиационных удара, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - отметили в Генштабе.

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В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже около 342 тыс. 800 человек.

Среди прочего, вражеских танков было уничтожено 5 тыс. 692 единицы, боевых бронированных машин – 10 тыс. 616, а артиллерийских систем – 8 тыс. 88.

При этом, как пишет издание Independent, анализируя сегодняшнюю пресс-конференцию Путина, российский диктатор в своем выступлении сам случайно признал, что с начала полномасштабного вторжения в Украину более 300 тысяч российских солдат погибли или были тяжело ранены.

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