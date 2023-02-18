Украинские бойцы разгромили несколько позиций россиян.

Авиация Сил обороны Украины за 18 февраля нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.

Также, как сообщает Генеральный штаб ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы РФ.

Кроме того, украинские бойцы 18 февраля уничтожили две российские крылатые ракеты "Калибр".

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Также сообщается, что российские захватчики за текущие сутки нанесли 16 ракетных ударов по территории Украины.

"Российская Федерация в течение суток нанесла 16 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре города Хмельницкий и населенного пункта Украинск Донецкой области. В результате чего есть повреждения жилых домов и жертвы среди гражданского населения", - проинформировали в Генштабе.

Кроме того, враг нанес 4 авиационных удара и совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Как отметили в Генштабе, угроза дальнейших ударов по всей территории Украины остается высокой.

Потери России в Украине на 18 февраля - данные Генштаба

Напомним, общие боевые потери России предварительно осоставляют около 142 тыс. 270 человек личного состава.

Крове того, РФ уже потеряла: 3 тыс. 303 танка, 6 тыс. 533 боевых бронированных машин, 2 тыс. 326 артиллерийских систем, 469 реактивных систем залпового огня, 243 средства противовоздушной обороны, 298 самолетов, 287 вертолетов.

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